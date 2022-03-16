Atwasat

إدارة البحث الجنائي تهدد بإغلاق المخابز المخالفة لسعر الرغيف في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 01:55 صباحا
إدارة البحث الجنائي تهدد بإغلاق المخابز المخالفة لسعر الرغيف في بنغازي
مواطن يشتري الخبز من أحد المخابز، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المخابز في مدينة بنغازي من مخالفة التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وذلك وفقا لتكليفها من المحامي العام بمراقبة التسعيرة وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وأكدت إدارة البحث الجنائي، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن من يخالف التسعيرة المحددة وهي «الخبز الإفرنجي بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام - الخبز الليبي (المحور) بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام/الخبز العربي (الشامي) 125 درهم للرغيف ذي 50 جرام» سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإغلاق.

- بلدية حي الأندلس ترفض رفع سعر رغيف الخبز
- إجراء ضد الشركات والمطاحن المخالفة لآلية توزيع الدقيق
- «فرانس برس» ترصد غلاء السلع الأساسية في ليبيا قبل رمضان
- «الحكم المحلي» تلزم المخابز باستخدام الموازين لضبط وزن رغيف الخبز

وقالت إن التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز، تأتي وفق دراسة لوزارة الاقتصاد أخذت في عين الاعتبار التغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لمادة الدقيق وأسعار جميع المكونات الداخلة في صناعة الخبز، حسب تعميم الوزارة الوارد للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأهابت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة المحددة لدي قسم الظواهر السلبية التابع للإدارة.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى قرار تكليفها من المحامي العام للإشراف على مراقبة الأسعار وضبط التسعيرة في مدينة بنغازي، لافتا إلى أنها عقدت اجتماعا الأيام الماضية مع رئيس مراقبة الاقتصاد بنغازي ورئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي ورئيس اتحاد المطاحن ورئيس نقابة الخبازين، وذلك لوضع آلية توزيع مادة الدقيق وضبط تسعيرة رغيف الخبز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا بينهم بلينكن

روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا بينهم بلينكن
سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون

سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف ...
موسكو تدعو للتصويت في مجلس الأمن على حل «إنساني» في أوكرانيا

موسكو تدعو للتصويت في مجلس الأمن على حل «إنساني» في أوكرانيا
أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس

أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس
إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟
فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد

فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد
موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية

موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا

«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا

إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا

«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا
الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش

الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش
نورلاند يناقش مع كبار المسؤولين المصريين بالقاهرة كيفية المضي قدما في ليبيا

نورلاند يناقش مع كبار المسؤولين المصريين بالقاهرة كيفية المضي قدما في ليبيا
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا كما حدث في ليبيا

رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا ...
«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول

بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الكهرباء تبدأ تجربة العدادات مسبوقة الدفع من زاوية الدهماني
شركة الكهرباء تبدأ تجربة العدادات مسبوقة الدفع من زاوية الدهماني
«الصحة» تبحث التعاقد مع مركز الطب العالمي في مصر لعلاج مرضى الأورام
«الصحة» تبحث التعاقد مع مركز الطب العالمي في مصر لعلاج مرضى ...
لجنة متابعة أزمة الوقود: الازدحام أمام المحطات سيختفي قريبا
لجنة متابعة أزمة الوقود: الازدحام أمام المحطات سيختفي قريبا
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ...
«حكومة الوحدة»: وفد تجمع الساحل والصحراء لمس الأمن والاستقرار بطرابلس
«حكومة الوحدة»: وفد تجمع الساحل والصحراء لمس الأمن والاستقرار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
إدارة البحث الجنائي تهدد بإغلاق المخابز المخالفة لسعر الرغيف في بنغازي
إدارة البحث الجنائي تهدد بإغلاق المخابز المخالفة لسعر الرغيف......
مجلس التطوير الاقتصادي الاجتماعي يناقش آلية تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية
مجلس التطوير الاقتصادي الاجتماعي يناقش آلية تنفيذ مشروع ......
«الحكم المحلي» تلزم المخابز باستخدام الموازين لضبط وزن رغيف الخبز
«الحكم المحلي» تلزم المخابز باستخدام الموازين لضبط وزن رغيف ......
«حكومة الوحدة»: وفد تجمع الساحل والصحراء لمس الأمن والاستقرار بطرابلس
«حكومة الوحدة»: وفد تجمع الساحل والصحراء لمس الأمن ......
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط