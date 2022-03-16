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مجلس التطوير الاقتصادي الاجتماعي يناقش آلية تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 01:19 صباحا
مجلس التطوير الاقتصادي الاجتماعي يناقش آلية تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية
جانب من مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي (صفحة المجلس على فيسبوك)
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نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بمقر إدارة المجلس بطرابلس، مائدة مستديرة بعنوان «الخطوات القادمة لتنفيذ خارطة طريق مشروع الحماية الاجتماعية في ليبيا»، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

وأشرف على فعاليات المائدة المستديرة مدير عام المجلس محمود الفطيسي ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بحضور ممثلين عن منظمة يونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا، والوزارات والهيئات الحكومية.

- الكيلاني تشارك في ورشة عمل حول «تطوير سياسة وطنية للحماية الاجتماعية في ليبيا»

وناقش المشاركون في المائدة المستديرة، البرنامج التنفيذي لخارطة طريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والخطوات المستقبلية للفترة القادمة لتنفيذ المشروع، ودور المؤسسات الحكومية وسبل دعم المؤسسات الدولية بالخصوص.

خلص المشاركون إلى وضع آلية لبلورة الإطار النظري إلى مرحلة تنفيذ عملية من خلال تشكيل لجنة تسييرية تتكون من عدد من المسؤولين الداعمين لهذا المشروع. كما اتفقوا على تشكيل أربعة فرق عمل متخصصة تُباشر العمل فور الانتهاء من تشكيلها، وتوحيد وتكثيف الجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات.

يشار إلى أنه سبق تنظيم المائدة المستديرة خطوات تحضيرية وورش عمل ولقاءات متعددة مع الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن، لتنفيذ هذا المشروع الوطني.

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