سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن عصابة تقوم بسرقة السيارات الحديثة بواسطة تصوير رقم الهيكل المثبت بزجاج السيارة، ومن ثمّ يقومون بصناعة مفاتيح السيارات، وفق معلومات وردت لأعضاء التحريات.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مجموعة من الأشخاص يصورون هياكل السيارات، ومن ثمّ يقومون بتصنيع مفاتيحها بواسطة جهاز لابتوب، مرفق به فلاش ميموري، يحتوي على كود بداخله بيانات تامة على أنواع السيارات، ومن ثم يقوموا بصنع المفتاح بواسطة آلة صنع المفاتيح الموجود بسيارة أحد الجناة.

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وأضافت أن أعضاء التحري ضبطت المتهمين الثلاثة وهم: «ع.أ.س.ل» مواليد 1978 مقيم بالزاوية، و«ن.ج.ع.أ» مواليد 1980 مقيم بالجميل، و«ح.م.خ.أ» مواليد 1978 مقيم بالجميل.

وأشارت إلى أنها ضبطت جهازًا للتشويش على منظومة السرقة «gbs»، وكذلك معدات تستعمل في عملية السرقات وجهاز لابتوب، وذاكرة خارجية تحتوي على كود بيانات السيارات.

واعترف المتهمون، خلال التحقيق، بأنهم سرقوا 21 سيارة من داخل نطاق مديرية أمن طرابلس، كما جرى استرجاع سيارتين، وكذلك جلب سيارة أحد الجناة الذي وضع بداخلها آلة صنع المفاتيح، بالإضافة إلى استرجاع 10 آلاف دينار.

ولفتت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، داعية المواطنين إلى ضرورة إخفاء أرقام الهياكل الموجودة على الزجاج الأمامي لمركباتهم، وذلك لتفادي سرقتها.

أموال مضبوطة بحوزة المتهمين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

متهمان بسرقة السيارات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)