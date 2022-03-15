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«حكومة الوحدة» تعين أنور التير رئيسا جديدا لهيئة الخيالة والمسرح والفنون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 08:39 مساء
«حكومة الوحدة» تعين أنور التير رئيسا جديدا لهيئة الخيالة والمسرح والفنون
الدبيبة خلال اجتماع حكومة الوحدة، 14 فبراير 2022، (حكومتنا)
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أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا بتسمية أنور التير رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

جاء ذلك في قرار رقم 262 لسنة 2022، الذي نص على العمل به من تاريخ صدوره الموقع اليوم 15 مارس الجاري، على أن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذه وإلغاء كل حكم يخالفه.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر القرار رقم (512) لسنة 2016، بنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون إلى مجلس الوزراء.

- نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة إلى وزارة الثقافة

لكن في أغسطس 2021، قالت وزارة الثقافة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أصدر القرار رقم 312 لسنة 2021 بنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون إلى الوزارة.

والهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون تعنى بإنشاء المسارح واعتماد الفرق المسرحية وتحديد آليات عمل الفرق الأهلية وإصدار أذونات مزاولة نشاط لها ودعم الأنشطة الفنية والسينما داخل ليبيا، وضمان مشاركة مميزة للفنان الليبي في المهرجانات الدولية.

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