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يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 08:31 مساء
يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية، الجنرال كلاوديو جرازيانو (موقع «ديكود 39» الإيطالي)
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حذر رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية، الجنرال كلاوديو جرازيانو، من الانشغال بأوكرانيا وتشتت القوات الأوروبية عن مناطق أخرى، مشيرًا إلى الجبهة الجنوبية للقارة سواء «ميليشيا فانغر في الساحل» أو التنظيمات الإرهابية، وهي تحديات سماها «تهديدات هجينة».

أوكرانيا فقط أول إجراء
وتحدث رئيس أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي عن التهديدات العسكرية، معتبرًا أن أوكرانيا فقط أول إجراء، وفق موقع لموقع «ديكود 39» الإيطالي، الذي رأى في تقرير أن الخطر يتمثل في عملية تشتيت الانتباه الكبيرة، ففي الوقت الذي تهز الحرب الروسية في أوكرانيا أوروبا على جناحها الشرقي، تتراجع أضواء العالم على الجانب الجنوبي.

وذكر الجنرال الأوروبي أن الحرب في الشرق تصرف الانتباه والقوى وتقلل من التوتر وتفتح ممرات في أماكن أخرى، معتبراً أن هناك في الشرق الأوسط فترة نقاهة، ففي العراق فاجأ صاروخ أطلق من قاعدة إيرانية القنصلية الأمريكية في أربيل.

التهديدات الهجينة ومناورة روسيا
جاءت تصريحات «كلاوديو جرازيانو» خلال اجتماع في لجنة «ما وراء البحر المتوسط» التي نظمتها مؤسسة فارفوتورو (صنع المستقبل) واللجنة الأطلسية الإيطالية والمعهد الجمهوري الدولي، حيث قال: «نتعامل مع أكثر التهديدات الهجينة تعقيدًا بعد الانسحاب من أفغانستان»، هجين لأنه لا يقتصر على مجال واحد أو بعد واحد.

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وتطرق إلى ما حدث في جورجيا عام 2008، والقرم في عام 2014، وسوريا في 2015 ثم ليبيا ومالي ووسط إفريقيا، موضحا أن «الإصرار الروسي يتخذ شكل مناورة على عدة مستويات، وفي الشرق قد يهم دول أخرى مثل جورجيا أو مولدوفا».

وقال إنه في جنوب إفريقيا تركز «استراتيجية الكرملين الهجينة» على جيوش وميليشيات بدون علم وبتوافق ضمني من الحكومات في وسط وشمال إفريقيا، في إشارة الى حالة «فانغر» الروسية.

وتابع أنه في منطقة الساحل ومالي ووسط إفريقيا لم يجر تسجيل نمو مثير للقلق في الظاهرة الإرهابية فقط، بل نمو خطير لعناصر «فاغنر» التي تعمل بتكتيكات هجينة شوهدت في شبه جزيرة القرم، وفقاً للموقع الإيطالي.

الجنوب الأوروبي يتحرك نحو القرن الأفريقي
وأضاف الجنرال الإيطالي أن انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة، يرجع أيضًا إلى «اختراق البنادق والروبل الروسي في مالي مع الإغلاق الأخير لعملية برخان التي انطلقت قبل خمس سنوات بهدف خلق محيط أمني للإرهاب الجهادي في قلب الساحل». وتابع أن الجانب الجنوبي من أوروبا يتحرك جنوبا نحو القرن الأفريقي.

وقال إن السياسة الخارجية لا تتوقع الثغرات، مشيراً إلى أن «الإرهاب والتوغل الروسي والصيني في إفريقيا يخاطرن بالاستفادة من تحويل الموارد الأوروبية الموجهة لتعزيز الجانب الشرقي».

الجنرال الإيطالي يتحدث عن التعلم من أخطاء الماضي.. وقوة الدفاع الأوروبية
وشدد على ضرورة التعلم من أخطاء الماضي، مشيراً في هذا الصدد إلى «ما حدث في ليبيا مع تقدم تركيا وروسيا». وقال إنه في مواجهة ما يحدث في أوكرانيا وافقت أوروبا- في ساعات- على تخصيص 500 مليون يورو لشراء أسلحة ومساعدة في كييف.

واعتبر أنه يوجد نافذة سياسية يمكن استغلالها، مضيفاً: «عملنا على أن يكون لدينا قوة دفاع من 5000 رجل قادرة على الانتشار السريع والعمل في كل المجالات، فيما حان الوقت لزيادة الاستثمار في الدفاع».

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