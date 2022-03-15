المنفي يجتمع مع رئيس مجلس الإدارة ومسؤولين بالمصرف الزراعي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي، وعدد من المسؤولين بالمصرف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن مسؤولي المصرف الزراعي استعرضوا أمام المنفي آلية عمل المصرف واختصاصاته، ودوره في دعم وتشجيع قطاع الزراعة، والمشاكل والصعوبات التي تحول دون قيامه بالمهام الموكلة له.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرت خلاله مناقشة الإجراءات التي أسهمت في توحيد إدارة المصرف الزراعي، من أجل الارتقاء بمستوى خدماته، مشيرًا إلى أن المنفي أكد دور المصرف في دعم المزارعين، والجمعيات والشركات الزراعية، بتقديم التسهيلات التي تساعدهم في سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي قدم في ختام اللقاء، «درع المصرف الزراعي» للمنفي تقديرًا لدعمه ومساندته لأعمال المصرف في خدمة قطاع الزراعة في ليبيا.

اجتماع المنفي مع رئيس مجلس الإدارة ومسؤولين بالمصرف الزراعي، الثلاثاء 15 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المنفي مع رئيس مجلس الإدارة ومسؤولين بالمصرف الزراعي، الثلاثاء 15 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المنفي مع رئيس مجلس الإدارة ومسؤولين بالمصرف الزراعي، الثلاثاء 15 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)