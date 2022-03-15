مجموعة العمل السياسية: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمات المتكررة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل السياسية المنبثقة من لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين، التأكيد على أن «الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا»، مشددين على أهمية «إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني للحوار الليبي-الليبي».

جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع افتراضي عقده الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل السياسية التي تضم كلًّا من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والجزائر وألمانيا، خُصِّص لتقييم التطورات الراهنة في ليبيا، وأفضل السبل لدعم العملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح.

وأكد الرؤساء المشاركون في البيان «أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض، وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية»، معربين عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات.

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ويأتي اجتماع مجموعة العمل السياسية في وقت تجددت فيه الأزمة السياسية في ليبيا منذ تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح تنظيمها في 30 يونيو المقبل.

وأدت حكومة باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، لكنها لم تعلن مباشرة أعمالها رسميًّا، ويصر رئيسها على العمل من طرابلس التي لم يتمكن من الوصول إليها بسبب رفض الدبيبة، في حين أطلقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القاعدة الدستورية ومراجعة قوانين الانتخابات للتجهيز للاستحقاق الذي ينتظره أكثر من 2.5 مليون ليبي سجلوا للمشاركة في الانتخابات.