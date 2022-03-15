وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء حريق بشقة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران جراء حريق اندلع بإحدى الشقق بحي الألف وحدة سكنية بمحلة الرباط في مدينة سرت، اليوم الثلاثاء، على ما أفادت مصادر محلية بالمدينة.

وأرجعت المصادر في حديثها إلى «بوابة الوسط» سبب الحريق إلى «ماس كهربائي»، مشيرين إلى أن الضحايا من عائلة واحدة تصادف وجودهم داخل شقتهم الواقعة بعمارة مكونة من أربعة طوابق.

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» بأن الجيران والمارة بالشارع هرعوا فورًا لنجدة العائلة فور رؤيتهم ألسنة الدخان التي تصاعدت من العمارة في محاولة منهم لإنقاذ أفراد العائلة، مؤكدًا إبلاغ هيئة السلامة الوطنية التي أرسلت على الفور سيارتي إطفاء لإخماد الحريق الهائل الذي استمر ساعتين.

وقالت مصادر من مكتب هئية السلامة الوطنية في سرت لـ«بوابة الوسط» إن الحريق أسفر عن وفاة صاحب الشقة ويدعى مصطفى أبوبكر الشكبة وابنتيه، كما تسبب في إصابات بليغة لاثنين آخرين جرى إسعافهما إلى مستشفى ابن سينا التعليمي لتلقي العلاج.