«البريقة»: إرسال منظومة تعبئة غاز طهي «فورية» لسبها بقدرة 400 أسطوانة/ ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إرسال منظومة تعبئة أسطوانات غاز طهي «فورية» إلى سبها غدًا، بقدرة تعبئة 400 أسطوانة في الساعة، لتوفير احتياجات الجنوب من غاز الطهي في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن المنظومة مجهزة بخزانين، سعة 15 طنًّا متريًّا لكل خزان، لتكون دعمًا في رفع وتعزيز قدرة مستودع سبها النفطي، والاستعداد لتوفير احتياجات الجنوب من غاز الطهي في شهر رمضان المبارك، مع استمرار تنفيذ الطلبيات التي تخرج من مستودع سبها النفطي للمناطق والبلديات المجاورة .

«البريقة لتسويق النفط»: تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة أسطوانات الغاز بطاقة 400 أسطوانة في الساعة

ولفتت الشركة إلى أن الشركة تنسق بشكل دائم مع الجهات الأمنية بمناطق الجنوب، وهو ما ساعد في استقرار عمليات توفير الوقود بمحطات الجنوب الليبي أخيرًا ووصوله للمواطن.

وفي 26 فبراير الماضي، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة أسطوانات الغاز الثابتة بالمجهود والإمكانات الذاتية، طاقتها الإنتاجية 400 أسطوانة غاز/ ساعة.

وأوضحت الشركة، أن تجهيز الوحدة جاء لتلبية الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز ومكافحة ظاهرة السوق الموازية، مشيرة إلى أن فريق العمل واصل العمل بشكل يومي بمعدل عشر ساعات دون توقف، من أجل إنهاء تجهيز الوحدة.