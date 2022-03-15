النويري يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عُقد اليوم في مكتب النويري بمقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، آخر المستجدات السياسية، وأهم القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

وفي وقت سابق من اليوم، التقت هورندال، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والذي جدد التأكيد «على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللقاء جرى خلاله استعراض المستجدات السياسية المحلية والدولية، كما تناول التسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، كما تطرق الجانبان أيضًا إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وعاد منحنى الأزمة السياسية في ليبيا للصعود مرة أخرى إثر تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، ومن وقتها تتبادل الأطراف الليبية فيما بينها اتهامات بشأن تقويض العملية الانتخابية.

وقبل تكليف مجلس النواب الحكومة الجديدة، أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا يوم 23 ديسمبر 2021، أنها لن تدعم «أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا»، مشددة على أن «الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة»، وفق تصريح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» حينها.