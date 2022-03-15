«أوقاف أجدابيا» يطالب خطباء المساجد بتناول أزمة ارتفاع الأسعار في خطبة الجمعة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

طالب رئيس قسم شؤون المساجد أجدابيا عبدالرحيم النعاس محمد، اليوم الثلاثاء، خطباء المساجد بالمدينة بضرورة تناول ارتفاع أسعار أغلب المواد والسلع بشكل مريب دون مبرر، واستغلال التجار قرب شهر رمضان المبارك، في خطبة الجمعة المقبلة وتقديم النصائح النافعة للتجار.

ولفت النعاس، في كتابه المشار فيه إلى كتاب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى ضرورة نصح التجار بتقوى الله عز وجل والبعد عن الطمع والجشع والاحتكار، وعدم رفع الأسعار ومراعاة أحوال العباد والبلاد، احتسابًا للأجر من الله عز وجل وامتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «رحم الله رجلاً سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى».

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وأكد ضرورة تناول خطبة الجمعة، حرمة الجشع وهو الزيادة في قيمة السلعة وبيان حرمة تلقي الركبان خارج الأسواق، بهدف الاحتكار، وغلاء الأسعار، وبيان حرمة إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، وأنه ممحق للبركة.

وبحسب الكتاب، فإن الخطباء عليهم تناول ضرر الاحتكار، خلال خطبة الجمعة، وهو حبس السلعة عند حاجة الناس إليها، لتشح من الأسواق، ما يكون سببًا في رفع سعرها، وبيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه بقوله «لا يحتكر إلا خاطئ»، ونصح مؤجري المنازل والشقق بالتخفيف على المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.