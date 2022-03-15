«الأرصاد» يوجه نصائح للمزارعين مع التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، المزارعين الليبيين، من التقلبات الجوية، موجهًا إياهم باتخاذ عدد من التدابير للحفاظ على زراعاتهم.

وأكد المركز في بيان اليوم، أن استمرار التقلبات المناخية ليلًا ونهارًا وزيادة البرودة، ونشاط الرياح الباردة والمحملة بالأتربة في بعض المناطق، يؤدي إلى عودة حدوث التبقعات الفطرية على الأوراق وظهور بعض الأمراض، وارتباك عمليات النمو خاصة في محصول الطماطم والفول والذرة، ويمثل فرصة لتشكيل الصقيع الربيعي.

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ونصح المركز المزارعين بعدم الإفراط في الري، وعدم الري تمامًا بالنسبة لحقول القمح، مع الرش الوقائي للبطاطس الشتوية لحمايتها من اللفحة المتأخرة، والعنب بسبب توفر نشاط دودة العنب.

وتوقع ظهور دودة براعم الزيتون الخضراء، مؤكدًا ضرورة رش النباتات بمثبتات التزهير والاستعانة في ذلك بالمرشد الزراعي، والفحص الدوري للحقول واتباع الإرشاد الزراعي.