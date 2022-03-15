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وفاة عضو بمجلس الدولة في حادث جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 15 مارس 2022, 03:46 مساء
وفاة عضو بمجلس الدولة في حادث جنوب بني وليد
عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالله بالخير, (الإنترنت)
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لقي عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالله بالخير، مصرعه في حادث سير بطريق أشميخ جنوب مدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء.

وشهد العام الماضي، وفاة عضوين بالمجلس الأعلى للدولة هما محمد التائب في 18 أغسطس، ومن قبله النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي، في 17 يوليو.

- «مجلس الدولة» يختار 12 عضوا للجنة التوافق مع «النواب» بشأن إعداد القاعدة الدستورية
- وفاة عضو مجلس الدولة محمد التائب
- وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي

والإثنين، انتخب المجلس الأعلى للدولة، 12 عضوًا لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، وذلك خلال جلسته الرسمية الـ75 التي عقدها أمس، برئاسة خالد المشري، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

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