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إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 15 مارس 2022, 01:30 مساء
إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي
إحدى المنشآت النفطية في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الحكومة الإيطالية رسميًا، موافقة ليبيا على رفع معدل ضخ الغاز عبر خط أنبوب «غرين ستريم»؛ بهدف التقليل من الواردات الروسية، رغم تأكيدات متتالية لوزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون بصعوبة تحقق ذلك، في وقت تتفاوض الدولتان على توقيع اتفاقية في الطاقات المتجددة.

وانتهز وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو مشاركته في المؤتمر الـ13 المشترك للخارجية والمساعدات في روما أمس الإثنين، للكشف عن مساعي بلاده لتعويض الاعتماد المفرط على الغاز الروسي، بالطاقة الليبية والجزائرية.

ولاحقًا في مقابلة تلفزيونية قال إن روما «لديها شركاء كثيرون في العالم»، مؤكدًا أن واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا، ستزداد، مضيفًا أن إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها لتكون بديلًا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءه بنحو 50% خلال شهرين، كما نقلت وكالة «أنسامد».

مفاوضات مع ليبيا والجزائر بشأن الطاقة المتجددة
وتحدث عن تفاوض إيطاليا بشأن مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة المتجددة مع ليبيا والجزائر، قائلًا «نعمل على تنويع مصادر الطاقة، ونتفاوض على مذكرات تفاهم مع الجزائر وليبيا حول تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ومع تونس بشأن الهيدروجين الأخضر»، متابعًا: «يجب علينا زيادة إنتاجنا من النفط والغاز على الفور، فالأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية».

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تصريح دي مايو يأتي متسقًا مع تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الذي أكد أن ليبيا تركز حاليًا على رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الأوروبية، وذلك خلال كلمة في مؤتمر «سيرا ويك» بولاية تكساس الأميركية.

لكن تقديرات عون تختلف عن رؤية صنع الله؛ إذ صرح سابقًا إلى وكالتي «سبوتنيك» الروسية و«بلومبيرغ» الأميركية، بأن قطاع النفط والغاز في ليبيا «لا يمكن أن يكون بديلًا في الوقت الراهن عن الغاز الروسي»، مرجحًا إمكانية حدوث ذلك بعد خمس أو سبع سنوات، وأكد أن ليبيا «تحاول ألا تقف مع أي من الأطراف الدولية، وتبقى معتدلة في مواقفها».

إيطاليا تستورد كميات كبيرة من الغاز الروسي
وكشف وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينغولاني أن بلاده تستورد نحو 29 مليار متر مكعب من الغاز كل عام من روسيا، أي أكثر من 40% من احتياجاتها، مضيفًا: «لقد أجرينا عملية مبكرة وسريعة للغاية، وبحلول أواخر الربيع سنستورد من 15 إلى 16 مليار متر مكعب من موردين آخرين»، مشيرًا إلى أنه «في غضون 24 إلى 30 شهرًا ستستقل روما تمامًا عن الغاز الروسي».

ولا تلبي ليبيا سوى احتياجات ضئيلة من الغاز إلى إيطاليا تقدر بـ 2.5% فقط من إجمالي الطلب اليومي الذي يأتي معظمه من روسيا ثم الجزائر وقطر.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي عن ثقته التامة، بأنه لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.

وقال، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، إنه «لا يمكن لأي مورد للغاز أن يغطي الاحتياجات الأوروبية بالحجم الذي تقدمه روسيا» سواء كان الغاز قطريًا أو جزائريًا، «إذ أن هذه الموارد غير كافية لسد حتى 50% من احتياجات أوروبا من النفط والغاز».

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