«الصحة»: دخول 8 إصابات بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج ست حالات بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مراكز العزل سجلت أربع وفيات بالمرض خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى وجود 75 حالة إصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل حاليًا، منها 33 في العناية الفائقة و42 بالأقسام.

- 193 إصابة جديدة و4 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى أربع حالات وفاة و636 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس، إلى 500 ألف و497 حالة بينها 484 ألفًا و591 شفاء، و9 آلاف و552 نشطة، فيما تُوفي 6354 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020.