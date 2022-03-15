Atwasat

غلق 3 محال تجارية ومقهى في أبوقرين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 15 مارس 2022, 11:46 صباحا
غلق 3 محال تجارية ومقهى في أبوقرين
حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)
alwasat radio

أغلق جهاز الحرس البلدي أبو قرين، الثلاثاء، ثلاثة محال تجارية ومقهى؛ نتيجة لمخالفات متعددة، كما جرت مصادرة كميات من السلع منتهية الصلاحية.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية لدوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي على المحال التجارية والمقاهي وصالونات الحلاقة بمنطقة أبوقرين غرب سرت، على ما أفادت مصادر بالجهاز «بوابة الوسط».

- مركز الحرس البلدي أبوقرين يتسلم سيارة حديثة لدعمه في تأدية عمله

وقالت المصادر إن دوريات التفتيش بجهاز الحرس البلدي أبوقرين ضبطت كميات كبيرة من المعلبات والعصائر والسلع منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشية على عدد من المحال التجارية والمقاهي بالمنطقة.

وحسب المصادر، فقد جرى غلق ثلاثة محال تجارية بالشمع الأحمر وإحالة إجراءاتها إلى الجهات القانونية، كما ضُبط مقهى دون ترخيص أو إذن مزاولة أو شهادة صحية ليتقرر قفله.

حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)
حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)
حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)
حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)
حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)
حملة تفتيشية على المحال التجارية في أبوقرين، 15 مارس 2022. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا

إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»

كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»
رونالدو.. مهمة جديدة في دوري الأبطال لإنقاذ عودته الثانية إلى «أولد ترافورد»

رونالدو.. مهمة جديدة في دوري الأبطال لإنقاذ عودته الثانية إلى «أولد ترافورد»
«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار

«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار
الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش

الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش
صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا كما حدث في ليبيا

رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا ...
روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل

روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل
«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية

ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية
بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول

بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول
سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أفريقيا في قلب الصدمة العسكرية في أوكرانيا

أفريقيا في قلب الصدمة العسكرية في أوكرانيا
«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة

«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
نورلاند يعلن «مفاوضات مرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا.. ويؤكد: مناصرة طرف ضد آخر ليست خيارا مطروحا

نورلاند يعلن «مفاوضات مرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا.. ويؤكد: مناصرة طرف ضد آخر ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نورلاند: ندعم المحادثات «المرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا
نورلاند: ندعم المحادثات «المرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا
سبها تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»
سبها تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»
دول «التعاون الإسلامي» توجه نداء إلى الأطراف الليبية
دول «التعاون الإسلامي» توجه نداء إلى الأطراف الليبية
نورلاند يعلق على الوجود التركي في ليبيا.. ونقل «فاغنر» إلى أوكرانيا
نورلاند يعلق على الوجود التركي في ليبيا.. ونقل «فاغنر» إلى ...
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غربا
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
غلق 3 محال تجارية ومقهى في أبوقرين
غلق 3 محال تجارية ومقهى في أبوقرين...
193 إصابة جديدة و4 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا
193 إصابة جديدة و4 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا...
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي...
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غربا
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع ارتفاع طفيف في درجات ......
نورلاند يعلق على الوجود التركي في ليبيا.. ونقل «فاغنر» إلى أوكرانيا
نورلاند يعلق على الوجود التركي في ليبيا.. ونقل «فاغنر» إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط