«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على طول الساحل الغربي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل تتراوح سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.00 متر يصل إلى 1.50 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ويكون هادئًا على ساحل الخليج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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