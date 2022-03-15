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نورلاند يعلق على الوجود التركي في ليبيا.. ونقل «فاغنر» إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 09:55 صباحا
نورلاند يعلق على الوجود التركي في ليبيا.. ونقل «فاغنر» إلى أوكرانيا
السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، 31 ديسمبر 2021، (السفارة الأميركية)
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قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، إن بلاده تدعم انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، و«هذا ما تعكسه إرادة الليبيين أنفسهم».

جاء ذلك ردا على سؤال حول «الوجود التركي في أكثر من قاعدة عسكرية داخل ليبيا» خلال مقابلة مع قناة «الحدث»، أمس الإثنين، على هامش زيارته للعاصمة المصرية القاهرة.

وحول تأثير الحرب في أوكرانيا على تغير موازين القوى في شرق ليبيا، أشار نورلاند إلى تقارير تتحدث عن نقل مرتزقة وعناصر من مجموعة «فاغنر» من ليبيا والشرق الأوسط إلى أوكرانيا، لكنه أكد عدم امتلاك بلاده «معلومات محددة» في هذا الشأن.

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وأضاف: «على مر السنوات القليلة لعبت روسيا دورا يؤسف له.. مجموعة فاغنر أسهمت في عرقلة الاستقرار ليس في ليبيا فقط ولكن في دول أخرى مثل أفريقيا الوسطى، ونتمنى أن تلعب روسيا دورا تجاريا واقتصاديا ودبلوماسيا مثل الدول الأخرى».

وردا على سؤال عن تمدد الدور الأميركي في ليبيا الآن علق نورلاند قائلا: ليس لدينا أي خطط لفعل ذلك.. وبالنسبة لنا وجود تعاون أمني طبيعي مع ليبيا هذا أمر مهم من خلال وجود حكومة متكاملة لدعوتنا إلى الانخراط معها، وحتى هذه اللحظة هذا الأمر غير موجود، لكن بمجرد تشكيل حكومة موحدة وإذا كانوا مهتمين بهذا النوع من الشراكة فإننا مستعدون للنظر في هذا الأمر».

نورلاند يتحدث عن زيارته القاهرة وإمكانية عقد محادثات بين الدبيبة وباشاغا
وخلال المقابلة، تحدث نورلاند عن زيارته إلى القاهرة، قائلا إنها «شريك مهم وآراء المسؤولين المصريين تدل على دراية واسعة بالأحداث في ليبيا».

وقال إن هناك فكرة لعقد محادثات مباشرة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، معقبا: «باشاغا دُعي لمحادثات في تركيا، والولايات المتحدة تؤيد تلك المحادثات»، لكنها ليست مبادرة أميركية، وأشار إلى أن الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز عبَّرت عن عزمها لعب دور مسهِّل ومهم في تلك المرحلة.

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