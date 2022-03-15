إيطاليا تسلم 14 سيارة إسعاف لمستشفيات ومراكز الطوارئ في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسليم 14 سيارة إسعاف للمستشفيات المحلية ومراكز الطوارئ في ليبيا، وذلك عبر مبادرة جسر التضامن الممولة من صندوق الهجرة الإيطالي.

وأكدت السفارة في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن سيارات الإسعاف جرى تسليمها إلى مستشفيات محلية ومراكز طوارئ في كل من: «صرمان – ترهونة – صبراتة – الرحيبات – البريقة – نسمة – امساعد – الشويرف – سرت – العزيزية – أجدابيا – القبة - وادي عتبة».

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وأشارت إلى أن عملية التسليم جرت بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

سيارة إسعاف مقدمة من إيطاليا إلى مراكز طبية في ليبيا (صفحة السفارة على فيسبوك)

سيارة إسعاف مقدمة من إيطاليا إلى مراكز طبية في ليبيا (صفحة السفارة على فيسبوك)

سيارة إسعاف مقدمة من إيطاليا إلى مراكز طبية في ليبيا (صفحة السفارة على فيسبوك)