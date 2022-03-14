استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت جداول الرحلات بمطاري معيتيقة وبنينا، استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية الليبية لليوم العاشر على التوالي.

ويضم جدول رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي المقررة غدًا الثلاثاء، أربع رحلات خارجية، اثنتان إلى مصر ومثليهما إلى تونس، ولا وجود لأيِّ رحلات داخلية، وفق صفحة مكتب التوثيق الإعلامي للمطار على «فيسبوك».

- مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية

الأمر نفسه بالنسبة لجدول الرحلات المقررة الثلاثاء عبر مطار معيتيقة الدولي، والذي يتضمن 13 رحلة ما بين خارجية أول إلى الحقول النفطية، بدون جدولة أي رحلة إلى شرق ليبيا.

ولا يزال متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون قرار غلق الأجواء بين شرق وغرب البلاد، وهو ما يعتبره البعض قرارًا ذات طابع سياسي.

يأتي هذا فيما لم يصدر أيِّ تعليق رسمي، خاصة من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات، إزاء إيقاف الرحلات بين شرق وغرب ليبيا.

رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي ليوم الثلاثاء 2022/03/15 (صفحة الشركة على فيسبوك)

جدول مواعيد إقلاع الرحلات الدولية. ليوم الثلاثاء 2022/03/15 بمطار معيتيقة الدولي (صفحة المطار على فيسبوك)