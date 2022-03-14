شكشك يستعجل صرف علاوة الزوجة والأبناء عن 9 أشهر ويقترح تجزئتها على دفعتين

القاهرة - بوابة الوسط

استعجل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تنفيذ مقترح الحكومة بشأن صرف استحقاق علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر قبل شهر رمضان المبارك، مقترحًا أن تتم عملية صرفها على دفعتين، وألا تتجاوز الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان، بحسب ما أعلن الديوان.

جاء ذلك خلال اجتماع شكشك، ظهر اليوم الإثنين، مع المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

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وقال ديوان المحاسبة إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة إمكانية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف استحقاق علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر كاملة، وذلك لمناسبة شهر رمضان الكريم، وبما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر الليبية، وتمكينهم من مواجهة الغلاء والارتفاع في الأسعار».

وأضاف الديوان، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن شكشك ثمن خلال الاجتماع مقترح الحكومة و«أكد ضرورة الإسراع في تنفيذه، مع مراعاة تجزئة المبلغ على دفعتين، على ألا تتجاوز مدة صرف الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان، بصورة تتناسب ومصروفات ومتطلبات عيد الفطر المبارك».