Atwasat

شكشك يستعجل صرف علاوة الزوجة والأبناء عن 9 أشهر ويقترح تجزئتها على دفعتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 10:16 مساء
شكشك يستعجل صرف علاوة الزوجة والأبناء عن 9 أشهر ويقترح تجزئتها على دفعتين
اجتماع شكشك مع مسؤولي وزارة المالية والمصرف المركزي، الإثنين 14 مارس 2022. (ديوان المحاسبة)
alwasat radio

استعجل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تنفيذ مقترح الحكومة بشأن صرف استحقاق علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر قبل شهر رمضان المبارك، مقترحًا أن تتم عملية صرفها على دفعتين، وألا تتجاوز الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان، بحسب ما أعلن الديوان.

جاء ذلك خلال اجتماع شكشك، ظهر اليوم الإثنين، مع المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

- الدبيبة يوجه بسرعة صرف علاوة الأبناء عن آخر 3 أشهر
- «الشؤون الاجتماعية» توضح طريقة التسجيل في منحة الزوجة والأبناء
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
- الحكومة: تخصيص 1.86 مليار دينار لمنحة الزوجة والأبناء
وقال ديوان المحاسبة إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة إمكانية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف استحقاق علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر كاملة، وذلك لمناسبة شهر رمضان الكريم، وبما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر الليبية، وتمكينهم من مواجهة الغلاء والارتفاع في الأسعار».

وأضاف الديوان، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن شكشك ثمن خلال الاجتماع مقترح الحكومة و«أكد ضرورة الإسراع في تنفيذه، مع مراعاة تجزئة المبلغ على دفعتين، على ألا تتجاوز مدة صرف الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان، بصورة تتناسب ومصروفات ومتطلبات عيد الفطر المبارك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار

«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا كما حدث في ليبيا

رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا ...
«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
الجيش الروسي لا يستبعد فرض السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى

الجيش الروسي لا يستبعد فرض السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى
الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا

الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا
ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية

ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية
بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول

بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»

ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)

الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)
بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في ...
سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة

«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»

رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفارة الليبية: آخر موعد لإجلاء المواطنين من أوكرانيا الأربعاء المقبل
السفارة الليبية: آخر موعد لإجلاء المواطنين من أوكرانيا الأربعاء ...
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 137 غراما من مخدر الكوكايين في طرابلس وتاجوراء
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 137 غراما من مخدر الكوكايين في طرابلس ...
منشور وزاري يحدد أولويات السياسة المالية لـ«حكومة باشاغا»
منشور وزاري يحدد أولويات السياسة المالية لـ«حكومة باشاغا»
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار المنازل جراء الحروب في سرت
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار ...
منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات
منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
الدبيبة يعلن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء بمناسبة شهر رمضان
الدبيبة يعلن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء بمناسبة شهر رمضان...
شكشك يستعجل صرف علاوة الزوجة والأبناء عن 9 أشهر ويقترح تجزئتها على دفعتين
شكشك يستعجل صرف علاوة الزوجة والأبناء عن 9 أشهر ويقترح ......
«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا
«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا...
منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ بالمسارات
منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: عودة الكهرباء وبدء الضخ ......
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار المنازل جراء الحروب في سرت
تعليمات من الدبيبة بصرف بدل إيجار لـ1200 عائلة وتقييم أضرار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط