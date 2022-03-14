السفارة الليبية: آخر موعد لإجلاء المواطنين من أوكرانيا الأربعاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا، أن يوم الأربعاء سيكون آخر موعد لإجلاء المواطنين الليبيين، وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وقالت اللجنة، وفق منشور عبر صفحة السفارة الليبية لدى أوكرانيا على «فيسبوك»، إنها تخلي بهذا الإعلان مسؤوليتها من أي تبعات قد تنتج، جراء رغبة بعض المواطنين في البقاء داخل أوكرانيا، أو الدول المجاورة.

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وكانت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا حددت في 25 فبراير الماضي إجراءات الإجلاء. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل.

وتحدد أن ينتقل الليبيون في المدن الأوكرانية الشرقية إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية. وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.