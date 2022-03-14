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اللجنة العليا للكلى تطلع على معاناة مرضى الجنوب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 14 مارس 2022, 05:46 مساء
اللجنة العليا للكلى تطلع على معاناة مرضى الجنوب
اجتماع اللجنة العليا للكلي مع مديري مراكز وأقسام الغسيل الكلوي بالجنوب. (تصوير:رمضان كرنفودة)
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عقدت اللجنة العليا للكلى بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، أول اجتماع تقابلي لها مع مديري المركز وأقسام الكلى بالمنطقة الجنوبية، وذلك للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي يعانيها مرضى الكلى بالمنطقة الجنوبية.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد أمس الأحد، بقاعة جهاز الإمداد الطبي فزان في مدينة سبها، مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور الطاهر عبدالعزيز.

وقال عضو اللجنة العليا للكلى، الدكتور عبدالصمد الطاهر لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المشاكل والعراقيل التي يعانيها مرضى الكلى بالجنوب، مشيرًا إلى أن عددهم يقارب 320 مريضًا يتلقون العلاج في ظل نقص بعض من المشغلات لغسيل الكلى.

وأضاف مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور الطاهر عبدالعزيز لـ«بوابة الوسط»، أن نقص الكوادر الطبية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية خلق تحديًا كبيرًا أمام تقديم الخدمة والرعاية الصحية في الجنوب، خصوصًا في ظل بعد بعض أماكن غسيل الكلى عن مقار إقامة المرضى؛ ما يضطرهم إلى السفر لأكثر من 100 كليومتر لتلقي العلاج.

اللجنة العليا للكلى تطلع على معاناة مرضى الجنوب
اللجنة العليا للكلى تطلع على معاناة مرضى الجنوب
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