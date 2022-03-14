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لجنة دعم الانتخابات تتفق على تنفيذ محاكاة ليوم الاقتراع وتقترح حملة إعلامية لدعم المشاركة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 05:01 مساء
لجنة دعم الانتخابات تتفق على تنفيذ محاكاة ليوم الاقتراع وتقترح حملة إعلامية لدعم المشاركة
اجتماع لجنة دعم تنفيذ الانتخابات لمتابعة استعدادات حكومة الوحدة الوطنية للاستحقاق المرتقب. الإثنين 14 فبراير 2022. (حكومتنا)
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اتفقت اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات، المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية، على تنفيذ محاكاة ليوم الاقتراع المرتقب، كما اقترحت إطلاق حملة إعلامية موسعة من أجل دعم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، بحسب منصة «حكومتنا».

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، اليوم الإثنين في طرابلس، خصص لمتابعة استعدادات حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل.

استعدادات تقنية لتجربة التصويت الإلكتروني في الانتخابات
وقالت منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات التقنية لإجراء التجربة الإلكترونية للتصويت الإلكتروني وجهوزية قطاعي المعلومات والاتصالات للعملية. وكذلك الاطلاع على إجراءات وزارة الداخلية لاستئناف العمل على الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، بعد تعطلها عن موعدها السابق.

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وأضافت منصة «حكومتنا» أن الحاضرين لاجتماع اللجنة اتفقوا خلال الاجتماع «على تحديد موعد لإجراء محاكاة متكاملة لليوم الانتخابي بنظامي التصويت الاعتيادي والإلكتروني»، كما «جرى اقتراح حملة إعلامية واسعة لضمان المشاركة الكافية في التجربة على المستوى الوطني». إضافة إلى التواصل مع اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للاستفادة من تجربتها فيما يتعلق بالجوانب الفنية الانتخابية.

مهام لجنة دعم تنفيذ الانتخابات
وشكلت لجنة دعم تنفيذ الانتخابات بموجب قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في يوليو 2021، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وحدد القرار مهام اللجنة في التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كل التسهيلات لها، إضافة إلى تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

اجتماع لجنة دعم تنفيذ الانتخابات لمتابعة استعدادات حكومة الوحدة الوطنية للاستحقاق المرتقب. الإثنين 14 فبراير 2022. (حكومتنا)
اجتماع لجنة دعم تنفيذ الانتخابات لمتابعة استعدادات حكومة الوحدة الوطنية للاستحقاق المرتقب. الإثنين 14 فبراير 2022. (حكومتنا)
لجنة دعم الانتخابات تتفق على تنفيذ محاكاة ليوم الاقتراع وتقترح حملة إعلامية لدعم المشاركة
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