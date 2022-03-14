عون يوضح دور وزارة النفط تجاه المشاريع الاستثمارية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن دور الوزارة تجاه المشاريع الاستثمارية «هو توفير الكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز، وفق التشريعات النافدة بالدولة ومعايير وضوابط وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز» وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع موسع عقد، اليوم الإثنين، بدعوة من وزير الاقتصاد محمد الحويج، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومجموعة من المديرين العامين ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة النفط والغاز ورؤساء بعض الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار.

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وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز إن الاجتماع خُصِّص لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية في إطار المساعي المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.

وشهد الاجتماع إلقاء عديد الكلمات من قبل الحضور، التي ناقشت سبل تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص؛ بهدف تنويع الناتج المحلي وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى حماية السلعة الوطنية.

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن الوزير محمد عون أشاد في كلمته خلال الاجتماع بالدور المهم للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في جلب المستثمرين المحلين والأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات بالدولة.