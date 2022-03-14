Atwasat

وكيل «الخارجية»: عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا دليل على الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 04:06 مساء
وكيل «الخارجية»: عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا دليل على الاستقرار
مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعهم مع وفد من تجمع دول الساحل والصحراء، طرابلس، 14 مارس 2022. (الخارجية)
alwasat radio

قال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد خليل عيسى، إن السعي إلى عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل من مقره الرئيسي في طرابلس «إشارة مهمة للعالم بأن ليبيا تشهد حالة استقرار واضحة المعالم».

جاء ذلك خلال استقبال عيسى للأمين التنفيذي للتجمع بريجي رافيني، اليوم الإثنين. وتناول اللقاء وضع الترتيبات اللازمة لعودة الأمانة العامة للتجمع للعمل من مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس قريبا.

الوضع غير المستقر دفع تجمع دول الساحل والصحراء للخروج من ليبيا 
وأوضح عيسى أن الأمانة أعطت تعليماتها بضرورة تسخير كافة الإمكانات المتاحة لتسهيل عودة التجمع نظرًا لأهميته، معتبرًا أن انتقال التجمع للعمل موقتا في العاصمة التشادية أنجامينا كانت نتيجة للوضع غير المستقر الذي كانت تمر به ليبيا بصفة عامة.

- الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يتفقد مقر الأمانة العامة في طرابلس
- اللافي يبحث في موريتانيا انضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الخمس
- رئيس نيجيريا: بقاء ليبيا غير مستقرة يعني استمرار المشكلات في دول الساحل

وتمنى عيسى أن تكون عودة التجمع «بداية جديدة لتفعيل دوره المهم في الفضاء الإقليمي والقاري، خاصة أن دولة ليبيا كان لها الدور الأساسي في تأسيسه في فبراير من العام 1998».

من جانبه، قال رافيني إن «الظروف السابقة غير المستقرة التي اتُّخِذ من أجلها قرار نقل مقر الأمانة العامة بشكل مؤقت إلى أنجامينا انتهت، وبما أنّ ليبيا تشهد وضعاً مستقراً في الوقت الحالي، فلا يوجد ما يمنع من عودة الأمانة العامة للتجمع وأن المسألة باتت إجرائية فحسب».

مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعهم مع وفد من تجمع دول الساحل والصحراء، طرابلس، 14 مارس 2022. (الخارجية)
مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعهم مع وفد من تجمع دول الساحل والصحراء، طرابلس، 14 مارس 2022. (الخارجية)
مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعهم مع وفد من تجمع دول الساحل والصحراء، طرابلس، 14 مارس 2022. (الخارجية)
مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعهم مع وفد من تجمع دول الساحل والصحراء، طرابلس، 14 مارس 2022. (الخارجية)
مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعهم مع وفد من تجمع دول الساحل والصحراء، طرابلس، 14 مارس 2022. (الخارجية)
مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعهم مع وفد من تجمع دول الساحل والصحراء، طرابلس، 14 مارس 2022. (الخارجية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»

ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)

الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)
بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في ...
سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»

رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
304 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و6 حالات وفاة
304 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و6 حالات وفاة
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
تعاون بين مركزي الرقابة على الأغذية و«المنافذ» لمراقبة السلع الواردة إلى ليبيا
تعاون بين مركزي الرقابة على الأغذية و«المنافذ» لمراقبة السلع ...
«المالية»: تسليم أذونات الصرف الخاصة برواتب مارس للمصرف المركزي
«المالية»: تسليم أذونات الصرف الخاصة برواتب مارس للمصرف المركزي
منتدى تونسي - ليبي يعد توصيات بشأن قانون الاستثمار في البلدين
منتدى تونسي - ليبي يعد توصيات بشأن قانون الاستثمار في البلدين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
وكيل «الخارجية»: عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا دليل على الاستقرار
وكيل «الخارجية»: عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا ......
«النهر الصناعي»: بدء ضخ المياه تدريجيا في خط «أبوزيان - الرحيبات»
«النهر الصناعي»: بدء ضخ المياه تدريجيا في خط «أبوزيان - ......
السوق الموازية: استقرار في أسعار صرف العملات الأكثر تداولا أمام الدينار
السوق الموازية: استقرار في أسعار صرف العملات الأكثر تداولا ......
منتدى تونسي - ليبي يعد توصيات بشأن قانون الاستثمار في البلدين
منتدى تونسي - ليبي يعد توصيات بشأن قانون الاستثمار في ......
«المالية»: تسليم أذونات الصرف الخاصة برواتب مارس للمصرف المركزي
«المالية»: تسليم أذونات الصرف الخاصة برواتب مارس للمصرف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط