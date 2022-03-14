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منتدى تونسي - ليبي يعد توصيات بشأن قانون الاستثمار في البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 01:18 مساء
منتدى تونسي - ليبي يعد توصيات بشأن قانون الاستثمار في البلدين
ختام المنتدى التونسي الليبي للاستثمار، 13 مارس 2022، (الإنترنت)
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ناقش المنتدى التونسي الليبي للاستثمار قانون الاستثمار في كل من ليبيا وتونس، خلال اختتام أعماله أمس الأحد، في معتمدية جرجيس بولاية مدنين التونسية، ومن المقرر أن يرفع توصيات بهذا الخصوص إلى الجهات الحكومية.

كما ناقش المنتدى، الذي بدأ أعماله يوم الجمعة الماضي، مشروع النقل البحري بالجنوب الشرقي، حسب ما ذكرت صفحات ومواقع تونسية.

نظم المنتدى مكتب المنتدى التونسي الليبي للأعمال بجرجيس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية مكتب قابس.

المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي
والخميس الماضي، اختتمت أيضا فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي نظمه مجلس الأعمال التونسي الأفريقي تحت شعار «ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل» في ولاية صفاقس التونسية.

حضر المنتدى من الجانب التونسي وزراء «الخارجية، وتكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والشباب والرياضة والإدماج المهني، والتجهيز والإسكان والبنية التحتية»، ورئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، ووالي صفاقس، وحشد من الخبراء والاقتصاديين وعدد كبير من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين.

وعلى هامش هذا الملتقى، أقيمت ثلاث ورش عمل اختصت الأولى بتطوير التبادل التجاري والاستثمارات الصناعية والخدمية بين تونس وليبيا، وتناولت الثانية مسألة تأمين الأمن الغذائي التونسي الليبي ودعم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية، أما الثالثة فاهتمت باستحقاقات إعادة الإعمار والبناء المشترك وتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات وفتح المنافذ نحو أفريقيا جنوب الصحراء».

وعقدت أول دورة للمنتدى في العاصمة طرابلس في الثلاثين من شهر يونيو من العام 2018، بحضور 70 رجل أعمال تونسي يمثلون مختلف القطاعات، فيما نظمت الدورة الثانية في تونس العاصمة.


وضمن الجهود المبذولة لإعادة العلاقات الاقتصادية إلى سابق عهدها بين تونس وليبيا، استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وفدا اقتصاديا تونسيا ضم عددا كبيرا من رجال الأعمال في تونس برئاسة غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، في 27 فبراير الماضي، حيث صدر عن الزيارة توصيات بخصوص تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

عدد الحضور في المنتدى.
عدد الحضور في المنتدى.
إحدى المشاركات في المنتدى.
إحدى المشاركات في المنتدى.
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