«المالية»: تسليم أذونات الصرف الخاصة برواتب مارس للمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها تسلم، اليوم الإثنين، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مارس لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

والسبت الماضي أصدر وزير المالية، خالد المبروك، تعليمات للإدارات المختصة، بشأن إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس لإحالتها إلى المصرف.

- «المالية» تعلن بدء توزيع رواتب شهر فبراير لجميع القطاعات الحكومية

وفي 3 مارس الجاري، أُصدرت الوزارة تعليمات إعداد أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر فبراير 2022؛ ثم أعلنت أمس الأحد بدء توزيع تلك الرواتب لجميع القطاعات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.