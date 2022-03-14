«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، أن سرعة هذه الرياح تتراوح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.