304 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و6 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 304 إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأحد، و121 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 853 مصابًا، وتُوفي ستة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 14% من إجمالي 2155 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 1851 منها.

وتوزعت حالات الوفاة الجديدة بواقع أربع حالات المنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 500 ألف و304 حالات، منها 9 آلاف و999 حالة نشطة، بينما تعافى 483 ألفا و955 حالة، وسُجلت 6350 حالة وفاة بالمرض في البلاد.