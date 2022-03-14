السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 6.07 دينار مقابل 6.08 دينار أمس، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.66 دينار، وسعر اليورو عند 5.09 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الدرهم الإماراتي والريال السعودي الذين سجلا 1.27 دينار و1.24 دينار على الترتيب، بينما تراجع الدينار التونسي قرشا إلى 1.56 دينار مقابل 1.57 دينار أمس.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.