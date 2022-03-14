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غرق سفينة بضائع قبالة ساحل الإسكندرية قادمة من ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 10:31 صباحا
غرق سفينة بضائع قبالة ساحل الإسكندرية قادمة من ميناء طرابلس
عناصر من القوات البحرية المصرية وطاقم سفينة غرقت قبالة ساحل الإسكندرية، 14 مارس 2022، (الناطق باسم الجيش المصري)
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أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، عقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، غرق سفينة نقل بضائع قادمة من ميناء طرابلس البحري، قبالة ساحل مدينة الإسكندرية.

وتلقت القوات البحرية المصرية بلاغا من هيئة ميناء الإسكندرية يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية «آيلا» للغرق خلال رحلتها من ميناء طرابلس إلى ميناء الإسكندرية، حسب بيان الناطق العسكري، على صفحته في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

ودفعت البحرية بسفينة الإنقاذ «العريش» من قاعدة الإسكندرية، لإنقاذ طاقم السفينة المكون من عشرة أفراد، تسعة سوريين وفرد هندي.

وتمكنت القوات من إنقاذهم جميعا، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ثم تسليمهم إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

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