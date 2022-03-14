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مؤسسة النفط: 98% من العاملين بشركة رأس لانوف حصلوا على لقاح كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 01:55 صباحا
مؤسسة النفط: 98% من العاملين بشركة رأس لانوف حصلوا على لقاح كورونا
إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة عقب لقائها مسؤولي شركة رأس لانوف (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، بأن عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل شركة رأس لانوف تجاوز 98% من إجمالي أعداد القوى العاملة الفعلية، وعدم وجود حالات نشطة في الوقت الحالي.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة مع ممثلي الشركة، والذي جرى خلاله استعراض نشاط الشركة فى مجال الصحة والسلامة والبيئة وأطر المتابعة والتنسيق وآليات التحسين المستمر للرفع من مستوى الأداء واتباع القواعد الأساسية لسلامة العاملين والعمليات ومتابعة تنفيذ برامج حماية البيئة.

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وقالت المؤسسة في بيانها المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ومديري الإدارات والمختصين بالمؤسسة والشركات النفطية.

وأضافت أن الاجتماعات تضمنت عروضًا فنية شملت إحصائيات ومؤشرات السلامة والبيئة والصحة المهنية وآليات المتابعة للمشاريع التى تخص السلامة والبيئة، مثل طرق التخلص من المياه المصاحبة والصناعية وتقييم كفاءة وحدات الفصل والتقليل والحد من حرق الغاز، بالإضافة إلى مراجعة خطط ومشاريع تحسين الأداء البيئى، وكذلك تقييم جاهزية منظومات الإطفاء الثابتة والمنقولة بجميع مواقع الشركات.

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