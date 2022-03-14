وزارة العمل بحكومة «الوحدة» تطلق حزمة تدريبات بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المرحلة الثانية من رزنامة التدريب 2022 بديوان المنطقة الشرقية، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن الوزير على العابد افتتح عبر الدائرة المغلقة بتطبيق الزووم، الحزمة التدريبية، مع اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل برئاسة أمين سر شؤون الديوان عادل سالم عبدالسلام، وعضوية مدير مكتب تمكين ذوي الإعاقة مبروك العباسي، ومدير مكتب تمكين المرأه عواطف أبودربالة، وعضو لجنة متابعة مشاريع التنمية.

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وأكد وزير العمل أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة «عودة الحياة» لتنمية قدرات الباحثين عن العمل لضمان دخولهم لسوق العمل المحلي وتدريب موظفي الوزارة والمرأه العاملة لحساب نفسها وإشراك فئة ذوي الإعاقة.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية رزنامة التدريب لسنة 2022، والتي تتضمن تأهيل أكثر من 1200 باحث عن العمل، وتدريب أكثر من 1300 موظف، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تدريبية بين جهات حكومية.

ثم لاحقًا في 7 مارس أطلقت الوزارة مبادرة «مهنتك مستقبلك» تحت شعار «أينما تكنْ نصل إليك»، وذلك بالمركز الليبي الكوري للتدريب والتأهيل، وهي عبارة عن ورش تدريبية متنقلة جرى تصميمها، لتجوب قري ومناطق البلاد من مناطق الشرق والجنوب للوسط ووصولا للجبل والساحل الغربي لتدريب الباحثين عن عمل من الجنسين وفق احتياجات سوق العمل.