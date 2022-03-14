Atwasat

وزارة العمل بحكومة «الوحدة» تطلق حزمة تدريبات بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 01:08 صباحا
وزارة العمل بحكومة «الوحدة» تطلق حزمة تدريبات بالمنطقة الشرقية
جانب من اجتماع إطلاق حزمة التدريبات (صفحة وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
alwasat radio

أطلقت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المرحلة الثانية من رزنامة التدريب 2022 بديوان المنطقة الشرقية، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن الوزير على العابد افتتح عبر الدائرة المغلقة بتطبيق الزووم، الحزمة التدريبية، مع اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل برئاسة أمين سر شؤون الديوان عادل سالم عبدالسلام، وعضوية مدير مكتب تمكين ذوي الإعاقة مبروك العباسي، ومدير مكتب تمكين المرأه عواطف أبودربالة، وعضو لجنة متابعة مشاريع التنمية.

- ورش تدريبية متنقلة.. وزارة العمل تطلق مبادرة «مهنتك مستقبلك»
وزارة العمل والتأهيل تطلق حزمة البرامج التدريبية لسنة 2022
انطلاق دورة تدريبية لرفع كفاءة الدبلوماسيين الليبيين بالعاصمة التركية
لقاء ليبي تونسي يؤكد تفعيل التعاون في مجال التدريب المهني

وأكد وزير العمل أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة «عودة الحياة» لتنمية قدرات الباحثين عن العمل لضمان دخولهم لسوق العمل المحلي وتدريب موظفي الوزارة والمرأه العاملة لحساب نفسها وإشراك فئة ذوي الإعاقة.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية رزنامة التدريب لسنة 2022، والتي تتضمن تأهيل أكثر من 1200 باحث عن العمل، وتدريب أكثر من 1300 موظف، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تدريبية بين جهات حكومية.

ثم لاحقًا في 7 مارس أطلقت الوزارة مبادرة «مهنتك مستقبلك» تحت شعار «أينما تكنْ نصل إليك»، وذلك بالمركز الليبي الكوري للتدريب والتأهيل، وهي عبارة عن ورش تدريبية متنقلة جرى تصميمها، لتجوب قري ومناطق البلاد من مناطق الشرق والجنوب للوسط ووصولا للجبل والساحل الغربي لتدريب الباحثين عن عمل من الجنسين وفق احتياجات سوق العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في ...
(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي

(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
الأمير هاري متهم بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث

الأمير هاري متهم بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين
القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة

القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة
«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ

«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة طفلين اختناقا جراء حريق بمنزلهما بمنطقة الهضبة في طرابلس
وفاة طفلين اختناقا جراء حريق بمنزلهما بمنطقة الهضبة في طرابلس
المنقوش: عاملان يعززان فرص نجاح مفاوضات السلام التشادية بالدوحة
المنقوش: عاملان يعززان فرص نجاح مفاوضات السلام التشادية بالدوحة
رئيس البرلمان الجزائري: الأوضاع في ليبيا محل انشغال دائم
رئيس البرلمان الجزائري: الأوضاع في ليبيا محل انشغال دائم
شاب يقتل زوجته وطفلته الرضيعة شنقا تحت تأثير المخدرات في طرابلس
شاب يقتل زوجته وطفلته الرضيعة شنقا تحت تأثير المخدرات في طرابلس
وصول 15 ألف طن قمح لميناء طرابلس
وصول 15 ألف طن قمح لميناء طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
مؤسسة النفط: 98% من العاملين بشركة رأس لانوف حصلوا على لقاح كورونا
مؤسسة النفط: 98% من العاملين بشركة رأس لانوف حصلوا على لقاح ......
وزارة العمل بحكومة «الوحدة» تطلق حزمة تدريبات بالمنطقة الشرقية
وزارة العمل بحكومة «الوحدة» تطلق حزمة تدريبات بالمنطقة ......
شركة الراحلة: لا أزمة في الوقود ولا مبرر للازدحام أمام المحطات
شركة الراحلة: لا أزمة في الوقود ولا مبرر للازدحام أمام ......
وصول 15 ألف طن قمح لميناء طرابلس
وصول 15 ألف طن قمح لميناء طرابلس...
شاب يقتل زوجته وطفلته الرضيعة شنقا تحت تأثير المخدرات في طرابلس
شاب يقتل زوجته وطفلته الرضيعة شنقا تحت تأثير المخدرات في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط