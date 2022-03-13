وصول 15 ألف طن قمح لميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل ميناء طرابلس البحري، 15 ألف طن من القمح، على متن السفينة (KAVKAZ IV)، عبر الوكالة الملاحية (الربان العالمية)، وفق ما أعلنت الشركة الليبية للموانئ على «فيسبوك».

وتحاول السلطات الليبية تعويض 43% من وارداتها من القمح والذرة من الدولة الأوروبية، جراء الحرب الجارية في أوكرانيا، التي تعتمد ليبيا على استيراد حبوبها منذ عقود.

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وفي الثالث من مارس الجاري، أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، وجود تعاقدات جديدة لشراء القمح من الأسواق العالميّة، لافتًا إلى أن هناك 12 دولة بديلة يمكن الاستيراد منها بدلًا من السوق الأوكرانية.