Atwasat

رئيس البرلمان الجزائري: الأوضاع في ليبيا محل انشغال دائم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 09:18 مساء
رئيس البرلمان الجزائري: الأوضاع في ليبيا محل انشغال دائم
كلمة رئيس البرلمان الجزائري لدى افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي (الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس مجلس النواب الجزائري إبراهيم بوغالي، إن الأوضاع في ليبيا «محل انشغال دائم، لما تشكِّله من تهديد للاستقرار والأمن».

وجاء ذلك خلال كلمة بوغالي لدى افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، بقصر المؤتمرات الدولي بالجزائر اليوم الأحد، حيث حذر من أن «التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة باتت توظّف لتشويه قيم الإسلام، مستخدمة في ذلك تقنيات الإنترنت الحديثة، داعيًا العلماء وأهل الاختصاص في هذا الشأن إلى التصدي لها بمنهجية».

- محادثات جزائرية - أميركية بشأن التطورات في ليبيا
- الدبيبة يكشف مقترحا عرضه الرئيس الجزائري لإجراء الانتخابات البرلمانية في ليبيا
- خلال لقاء تبون.. الدبيبة: الجزائر دولة جارة يعتمد عليها الليبيون
- رئيس البرلمان الجزائري لعقيلة صالح: الحوار والمصالحة أفضل مقاربة لخروج ليبيا من أزمتها

وتتواصل أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في جلسات مغلقة لغد الإثنين، حيث يجرى خلالها بحث قضايا الأقليات المسلمة في العالم، إلى جانب بحث الأوضاع في عدد من الدول على غرار القضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا.

ويشارك في الاجتماع 12 عضوًا منتخبًا يمثلون الجزائر والمملكة العربية السعودية ولبنان وسلطنة عمان (عن المجموعة العربية)، وإيران وبنغلاديش وماليزيا واندونيسيا (عن المجموعة الآسيوية)، بالإضافة الى كوت ديفوار والسنغال وموزمبيق والكاميرون (عن المجموعة الأفريقية) وتركيا (عن الترويكا الرئاسية للاتحاد).

يشار إلى أن مقاربة الجزائر لحل الأزمة الليبية التي تدافع عنها في المنابر الدولية تقوم على دعوة جميع الأطراف إلى الدخول في حوار شامل برعاية الأمم المتحدة وبمرافقة الاتحاد الأفريقي ودول الجوار، من أجل تحقيق الاستحقاقات التي يطالب بها الشعب الليبي، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات السيادية، حفاظًا على أمن ليبيا ووحدتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي

(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
الأمير هاري متهم بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث

الأمير هاري متهم بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين
القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة

القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة
«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ

«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عميد سرت ومراقب التعليم يبحثان صيانة المدارس وتأخر مرتبات المعلمين
عميد سرت ومراقب التعليم يبحثان صيانة المدارس وتأخر مرتبات ...
غسان سلامة: ليبيا ليست حاضنة لـ«الجهاد» في أفريقيا.. ومشكلتها تمويل الحرب بريع النفط
غسان سلامة: ليبيا ليست حاضنة لـ«الجهاد» في أفريقيا.. ومشكلتها ...
الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يتفقد مقر الأمانة العامة في طرابلس
الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يتفقد مقر الأمانة ...
باشاغا والسفير الإسباني يؤكدان دعم الحلول السلمية لإجراء الانتخابات
باشاغا والسفير الإسباني يؤكدان دعم الحلول السلمية لإجراء ...
وفاة طفلين اختناقا جراء حريق بمنزلهما بمنطقة الهضبة في طرابلس
وفاة طفلين اختناقا جراء حريق بمنزلهما بمنطقة الهضبة في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
شاب يقتل زوجته وطفلته الرضيعة شنقا تحت تأثير المخدرات في طرابلس
شاب يقتل زوجته وطفلته الرضيعة شنقا تحت تأثير المخدرات في ......
رئيس البرلمان الجزائري: الأوضاع في ليبيا محل انشغال دائم
رئيس البرلمان الجزائري: الأوضاع في ليبيا محل انشغال دائم...
المنقوش: عاملان يعززان فرص نجاح مفاوضات السلام التشادية بالدوحة
المنقوش: عاملان يعززان فرص نجاح مفاوضات السلام التشادية ......
وفاة طفلين اختناقا جراء حريق بمنزلهما بمنطقة الهضبة في طرابلس
وفاة طفلين اختناقا جراء حريق بمنزلهما بمنطقة الهضبة في ......
باشاغا والسفير الإسباني يؤكدان دعم الحلول السلمية لإجراء الانتخابات
باشاغا والسفير الإسباني يؤكدان دعم الحلول السلمية لإجراء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط