وفاة طفلين اختناقا جراء حريق بمنزلهما بمنطقة الهضبة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الأحد، وفاة طفلين اختناقًا جراء حريق بمنزلهما الكائن بمنطقة القاسي في الهضبة الخضراء، أحد أحياء العاصمة طرابلس.

وأرجع الجهاز في بيان تلقته «بوابة الوسط» سبب الحريق بمنزل عائلة الطفلين إلى «رداءة المواد الكهربائية المستوردة التي تدخل السوق المحلية والتي تتسبب أسبوعيًا بفقدان أطفال في سن الزهور».

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ وزارة الداخلية وكافة المسؤولين عن المنافذ الحدودية بتشكيل لجنة تفتيش على جودة الواردات من المواد والأجهزة الكهربائية التي يجري استيرادها من الخارج.