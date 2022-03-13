غسان سلامة: ليبيا ليست حاضنة لـ«الجهاد» في أفريقيا.. ومشكلتها تمويل الحرب بريع النفط

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

رفض مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة، تحميل الأزمة الليبية مسؤولية تصدير «الجهاد» إلى جيرانها، لا سيما منطقة الساحل، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مشكلة ليبيا أنها تعيش على أرباح النفط، وبالتالي بات البلد «يمكنه تمويل حربه الخاصة».

ويعتقد غسان سلامة أن تأثير الأزمة الليبية على منطقة الساحل وغرب أفريقيا قد جرى تضخيمها؛ إذ من السهل القول «لو لم تكن هناك مشكلة ليبية، لكان السلام في كل مكان»، مردفًا «أنا لا أصدق ذلك»، حسب ما جاء في مقابلة نشرت هذا الأسبوع للمبعوث الأممي السابق مع مجلة «نيوأفريكان» الدولية، ومقرها لندن.

سلامة يسأل: ما علاقة «بوكو حرام» وصراعات الساحل الداخلية بليبيا؟

ودلل سلامة على حديثه بأصول حركة «بوكو حرام»، فلا علاقة لها بما حدث في ليبيا، بالإضافة إلى «الصراعات الداخلية الشديدة في معظم بلدان الساحل، فليس لها علاقة تذكر بليبيا»، لكنه استدرك: «لا أقصد القول بأنه لا توجد أسلحة قادمة من ليبيا تجد طريقها إلى هناك لكني لا أتفق مع التفكير في ليبيا كحاضنة للجهاد في أفريقيا».

.. ويُدلل: ليبيا هزمت «داعش»

وفي إشارة إلى تمكن القوات الليبية بدعم من «أفريكوم» من هزيمة «داعش» ذكر غسان سلامة بأنه على الرغم من الوضع الصعب للغاية، تمكنت ليبيا من إحباط مشروع التنظيم الإرهابي في سرت بالكامل، ففي العام 2016، فقدت مصراتة أكثر من 700 شاب في معركة صعبة للغاية. وإلى جانب ذلك، تواصل فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى، بتفويض من السلطات الليبية أعمال مكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية، وفق سلامة.

- غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات

- غسان سلامة يحذر من تراجع دور الأمم المتحدة في ليبيا

- غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا

غسان سلامة يقيِّم حجم تأثير التدخل الأجنبي

وردًا على سؤال بشان إذا كان العبء الأكبر على ليبيا هو التدخل الأجنبي أم الجماعات المسلحة، انتقد المبعوث الأممي السابق تعامل وسائل الإعلام الدولية ومراكز الفكر مع ليبيا، من خلال الحديث عن التدخل الأجنبي، باعتباره أسهل ما يمكن فهمه، لكن سلامة يرى ضرورة تحليل الديناميكيات الداخلية لليبيا.

وهنا يعتقد بلا شك أنه «إذا كان الليبيون لا يريدون أن يكونوا في حالة حرب مع بعضهم البعض، فلا يمكن لدولة أخرى أن تجبرهم على ذلك»، معتقدًا أنه لا يمكن فهم هذه الديناميكية المحلية إلا عندما يكون المرء في الميدان.

الأزمة ليست صراعًا بين شرق ليبيا وغربها

كما رفض سلامة وصف الديناميكيات الداخلية الليبية من الخارج على أنها صراع بين الشرق والغرب، بين بنغازي وطرابلس، مضيفًا «لا أعتقد أن الأمر كذلك، باعتبار أن ما حدث في العام 2011 كان دولة تنفجر من الداخل، حيث تمكنت العديد من الجماعات المسلحة من الاستيلاء على الترسانة الهائلة التي خلفها القذافي ثم حصلوا على أسلحة من الخارج».

سلامة: ليبيا «بلد يمكنه تمويل حربه الخاصة»

واختزل المسؤول الأممي في ليبيا بين أعوام 2017 و2020، مشكلة ليبيا في ريع النفط، معتبرًا أن البلد ليس الصومال أو لبنان أو اليمن، بل «هذا بلد يمكنه تمويل حربه الخاصة»، حسب قوله.

ولذلك يرى أن «التدخل الأجنبي لا يثقل كاهل البلدان الأخرى بينما لا تستطيع الجماعات المسلحة تجهيز نفسها إذا لم يتم تمويلها من قبل الجماعات الأجنبية»، مذكرًا بأن إنتاج 1.3 مليون برميل في اليوم يسمح للبلاد بتمويل حربها الأهلية كل يوم، وبالتالي رأى أن المنافسة الشرسة حول أرباح النفط وراء الانهيار الداخلي.