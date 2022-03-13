Atwasat

غسان سلامة: ليبيا ليست حاضنة لـ«الجهاد» في أفريقيا.. ومشكلتها تمويل الحرب بريع النفط

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 13 مارس 2022, 08:03 مساء
غسان سلامة: ليبيا ليست حاضنة لـ«الجهاد» في أفريقيا.. ومشكلتها تمويل الحرب بريع النفط
المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

رفض مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة، تحميل الأزمة الليبية مسؤولية تصدير «الجهاد» إلى جيرانها، لا سيما منطقة الساحل، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مشكلة ليبيا أنها تعيش على أرباح النفط، وبالتالي بات البلد «يمكنه تمويل حربه الخاصة».

ويعتقد غسان سلامة أن تأثير الأزمة الليبية على منطقة الساحل وغرب أفريقيا قد جرى تضخيمها؛ إذ من السهل القول «لو لم تكن هناك مشكلة ليبية، لكان السلام في كل مكان»، مردفًا «أنا لا أصدق ذلك»، حسب ما جاء في مقابلة نشرت هذا الأسبوع للمبعوث الأممي السابق مع مجلة «نيوأفريكان» الدولية، ومقرها لندن.

سلامة يسأل: ما علاقة «بوكو حرام» وصراعات الساحل الداخلية بليبيا؟
ودلل سلامة على حديثه بأصول حركة «بوكو حرام»، فلا علاقة لها بما حدث في ليبيا، بالإضافة إلى «الصراعات الداخلية الشديدة في معظم بلدان الساحل، فليس لها علاقة تذكر بليبيا»، لكنه استدرك: «لا أقصد القول بأنه لا توجد أسلحة قادمة من ليبيا تجد طريقها إلى هناك لكني لا أتفق مع التفكير في ليبيا كحاضنة للجهاد في أفريقيا».

.. ويُدلل: ليبيا هزمت «داعش»
وفي إشارة إلى تمكن القوات الليبية بدعم من «أفريكوم» من هزيمة «داعش» ذكر غسان سلامة بأنه على الرغم من الوضع الصعب للغاية، تمكنت ليبيا من إحباط مشروع التنظيم الإرهابي في سرت بالكامل، ففي العام 2016، فقدت مصراتة أكثر من 700 شاب في معركة صعبة للغاية. وإلى جانب ذلك، تواصل فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى، بتفويض من السلطات الليبية أعمال مكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية، وفق سلامة.

- غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
- غسان سلامة يحذر من تراجع دور الأمم المتحدة في ليبيا
- غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا

غسان سلامة يقيِّم حجم تأثير التدخل الأجنبي
وردًا على سؤال بشان إذا كان العبء الأكبر على ليبيا هو التدخل الأجنبي أم الجماعات المسلحة، انتقد المبعوث الأممي السابق تعامل وسائل الإعلام الدولية ومراكز الفكر مع ليبيا، من خلال الحديث عن التدخل الأجنبي، باعتباره أسهل ما يمكن فهمه، لكن سلامة يرى ضرورة تحليل الديناميكيات الداخلية لليبيا.

وهنا يعتقد بلا شك أنه «إذا كان الليبيون لا يريدون أن يكونوا في حالة حرب مع بعضهم البعض، فلا يمكن لدولة أخرى أن تجبرهم على ذلك»، معتقدًا أنه لا يمكن فهم هذه الديناميكية المحلية إلا عندما يكون المرء في الميدان.

الأزمة ليست صراعًا بين شرق ليبيا وغربها
كما رفض سلامة وصف الديناميكيات الداخلية الليبية من الخارج على أنها صراع بين الشرق والغرب، بين بنغازي وطرابلس، مضيفًا «لا أعتقد أن الأمر كذلك، باعتبار أن ما حدث في العام 2011 كان دولة تنفجر من الداخل، حيث تمكنت العديد من الجماعات المسلحة من الاستيلاء على الترسانة الهائلة التي خلفها القذافي ثم حصلوا على أسلحة من الخارج».

سلامة: ليبيا «بلد يمكنه تمويل حربه الخاصة»
واختزل المسؤول الأممي في ليبيا بين أعوام 2017 و2020، مشكلة ليبيا في ريع النفط، معتبرًا أن البلد ليس الصومال أو لبنان أو اليمن، بل «هذا بلد يمكنه تمويل حربه الخاصة»، حسب قوله.

ولذلك يرى أن «التدخل الأجنبي لا يثقل كاهل البلدان الأخرى بينما لا تستطيع الجماعات المسلحة تجهيز نفسها إذا لم يتم تمويلها من قبل الجماعات الأجنبية»، مذكرًا بأن إنتاج 1.3 مليون برميل في اليوم يسمح للبلاد بتمويل حربها الأهلية كل يوم، وبالتالي رأى أن المنافسة الشرسة حول أرباح النفط وراء الانهيار الداخلي.

التوزيع العادل للثروة.. خطوة توحيد إدارة المركزي إيجابية
ويشير سلامة إلى أن ليبيا تشهد منذ العام 2011 ضعفًا لسلطات الدولة، وتكاثر الجماعات المسلحة، وغياب دور محكم لتوزيع أرباح النفط، وهو ما يفرض على المبعوثين الآخرين محاولة إعادة تأسيس الدولة، مؤكدًا أن هذه العملية بطيئة لا يمكن القيام بها في يوم واحد، إذ كان من بين أهدافه إعادة توحيد إدارة المصرف المركزي، معربًا عن سعادته بتحقيق ذلك حاليًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي

(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين
القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة

القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة
«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ

«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا

تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوجناح يبحث مع فريق طبي إيطالي توطين العلاج بالداخل
أبوجناح يبحث مع فريق طبي إيطالي توطين العلاج بالداخل
«المحاسبة» يوافق على استكمال تحويل تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في سرت
«المحاسبة» يوافق على استكمال تحويل تعويضات 1271 من أصحاب المباني ...
المنفي يلتقي رئيس «العدالة والبناء» وعددا من أعضاء الحزب
المنفي يلتقي رئيس «العدالة والبناء» وعددا من أعضاء الحزب
الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للغذاء ويؤكد على زيادة حجم التبادل التجاري مع تونس
الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للغذاء ويؤكد على زيادة حجم التبادل ...
حركة «تنوير» تطالب الحكومة بالإفراج عن أعضائها وتعلن وقف نشاطها نهائيا
حركة «تنوير» تطالب الحكومة بالإفراج عن أعضائها وتعلن وقف نشاطها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يتفقد مقر الأمانة العامة في طرابلس
الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يتفقد مقر الأمانة ......
غسان سلامة: ليبيا ليست حاضنة لـ«الجهاد» في أفريقيا.. ومشكلتها تمويل الحرب بريع النفط
غسان سلامة: ليبيا ليست حاضنة لـ«الجهاد» في أفريقيا.. ......
عميد سرت ومراقب التعليم يبحثان صيانة المدارس وتأخر مرتبات المعلمين
عميد سرت ومراقب التعليم يبحثان صيانة المدارس وتأخر مرتبات ......
حركة «تنوير» تطالب الحكومة بالإفراج عن أعضائها وتعلن وقف نشاطها نهائيا
حركة «تنوير» تطالب الحكومة بالإفراج عن أعضائها وتعلن وقف ......
الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للغذاء ويؤكد على زيادة حجم التبادل التجاري مع تونس
الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للغذاء ويؤكد على زيادة حجم التبادل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط