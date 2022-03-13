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عميد سرت ومراقب التعليم يبحثان صيانة المدارس وتأخر مرتبات المعلمين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 13 مارس 2022, 07:38 مساء
عميد سرت ومراقب التعليم يبحثان صيانة المدارس وتأخر مرتبات المعلمين
اجتماع عميد سرت مختار المعداني مع مراقب التربية والتعليم في البلدية. (بوابة الوسط)
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عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مراقب التربية والتعليم في البلدية، مفتاح عبدالكافي، خُصِّص لبحث سير العملية التعليمية ومستدات القطاع وصيانة عدد من المدارس وتأخر مرتبات المعلمين ومستحقاتهم المالية.

وقال الناطق باسم بلدية سرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط» إن هناك 8 مدارس بضواحي المدينة تحتاج لأعمال صيانة، مشيرًا إلى أن أكثر من 15 مدرسة في بلدية سرت أجريت لها أعمال صيانة عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف الأميل أن اجتماع عميد البلدية ومراقب التربية والتعليم خلص إلى اتفاق الجانبين على مخاطبة وزارة التربية والتعليم بشأن إمكانية الاستعجال في صرف مرتبات معلمي العقود من خريجي جامعة سرت للعمل الذين تعاقدت معهم المراقبة والذين لا يتجاوز عددهم 80 ملعمًا ومعلمة.

ويقدر عدد المدارس في بلدية سرت 102 مدرسة تضم 35 ألف طالبة وطالبة يدرسون بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وكانت آخر مدرسة أجريت لها أعمال صيانة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبلدية هي مدرسة ابن خلدون بتكلفة مالية بلغت أكثر من 160 ألف دولار، وفق الناطق باسم البلدية.

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