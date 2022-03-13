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حركة «تنوير» تطالب الحكومة بالإفراج عن أعضائها وتعلن وقف نشاطها نهائيا

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الأحد 13 مارس 2022, 06:32 مساء
حركة «تنوير» تطالب الحكومة بالإفراج عن أعضائها وتعلن وقف نشاطها نهائيا
شعار حركة «تنوير». (الإنترنت).
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طالبت حركة «تنوير» الحكومة بالإفراج عن أعضائها المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي بالعاصمة طرابلس، معلنة في الوقت نفسه توقف وحل الحركة بشكل نهائي، وفقًا لبيان أصدرته مساء الأحد.

وقال عضو حركة «تنوير» أحمد البخاري في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «قررنا انتهاء الحركة بسبب احتجاز بعض الأعضاء ولا أعرف كم تحديدًا ولكن المؤكد اثنين للآن وتم القبض عليهما منذ أسبوع من قبل جهاز الأمن الداخلي».  

وأضاف: «من خلال نشاطاتنا كنا نعتقد أنه يوجد هامش من الحرية نستطيع فيه نقاش الثقافة والفن والفكر وأن نناقش أفكارًا يتم تداولها ويناقشها العالم حولنا». لافتًا إلى أن قرار «حل الحركة جاء بسبب التهديدات التي توالت للقبض عن البقية».

وقدم أعضاء حركة «تنوير» في بيانهم الشكر إلى «لكل من قال كلمة طيبة عنا، وساندنا وشجعنا، ونوجه طلب أخير للحكومة الليبية، والأجهزة الأمنية التي تحتجز أعضائنا، وتطارد ما تبقى منهم، أن تتوقف عن ذلك، وتطلق سراح المحتجزين». 

- استمرار ورشة «علم الاجتماع» برعاية حركة تنوير

وتأسست حركة «تنوير» سنة 2013 بمدينة طرابلس ومن أبرز نشاطاتها «مهرجان الكتب المستعملة»، ومهرجان «فيكان»، و«نادي القراءة»، وحملة «424» لحماية المغتصابات وعدد من الندوات حلقات النقاش الثقافية والفكرية.

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