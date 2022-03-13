تسجيل 8 وفيات بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تسجيل 8 وفيات بفيروس «كورونا المستجد»، في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن مراكز العزل استقبلت خلال الفترة نفسها دخول 11 إصابة جديدة بالفيروس، وخروج 10 بعد شفائها.

ولفت البيان إلى وجود 72 إصابة بمراكز العزل، بينها 31 في العناية الفائقة، و41 في الأقسام.

- 233 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، منها 125 حالة حرجة، و1324 حالة شفاء و8 وفيات.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض منذ ظهور الوباء في ليبيا، إلى 500 ألف إصابة، منها 10 آلاف و554 حالة نشطة، بينما تعافى 483 ألفًا و102 حالة، وسجلت 6344 وفاة.