Atwasat

المنقوش تتعهد بدعم حكومة الوحدة الوطنية أطراف المصالحة في مفاوضات السلام التشادية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 12:28 مساء
المنقوش تتعهد بدعم حكومة الوحدة الوطنية أطراف المصالحة في مفاوضات السلام التشادية
المنقوش في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام التشادية في الدوحة بدعم الدول المعنية بالشأن التشادي، 13 مارس 2022. (وزارة الخارجية)
alwasat radio

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الأحد، إن «الحكومة الليبية (حكومة الوحدة الوطنية) ستدعم الأطراف التي ستكون طرفًا في المصالحة» خلال مفاوضات السلام التشادية في الدوحة التي انطلقت اليوم بدعم الدول المعنية بالشأن التشادي.

وقالت، في كلمة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إن «الحكومة الليبية ستدعم ما ينبثق عن هذا الاجتماع من اتفاقات، والدفع بعودة الفصائل المتواجدة على الأراضي الليبية إلى بلادها، وحظر استخدامها لأراضينا كقاعدة تنطلق منها لزعزعة استقرار وأمن الدولة الجارة تشاد».

وانطلقت اليوم في الدوحة مفاوضات السلام التشادية برعاية قطر، ومشاركة ممثلي المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة في تشاد، وحضور وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية. وبينت المنقوش أن «عدم الاستقرار والانفلات الأمني في الجنوب الليبي والشمال التشادي أسهم في انتشار عديد الظواهر الهدامة في تلك المنطقة، وأصبحت ملاذًا لمهربي البشر وتجار المخدرات والسلاح والإرهاب».

- للمرة الثانية.. تأجيل الحوار بين الحكومة التشادية والمتمردين في الدوحة
- فريق أمن الحدود يشارك في ندوة حول التحديات المترابطة بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان

ومن المقرر أن يبحث المتفاوضون في الدوحة قضايا تشمل الإفراج عن المعتقلين وإعادة الممتلكات وتعديل بعض بنود الميثاق الانتقالي وإلغاء البند الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات الرئاسية بنهاية الفترة الانتقالية، وغيرها من القضايا الخلافية، وفق تقارير إعلامية. ويؤمل أن تنخرط الأطراف التشادية في حوار وطني شامل يفضي إلى المصالحة الوطنية، ومن ثم إلى انتقال السلطة في البلاد إلى حكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية، بحسب التقارير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين
«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ

«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا

تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار وتراجع الاسترليني واليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وتراجع الاسترليني واليورو في السوق الرسمية
مسؤول أممي عن «القادة الليبيين»: عليهم أن يضعوا مصالحهم الشخصية جانبا
مسؤول أممي عن «القادة الليبيين»: عليهم أن يضعوا مصالحهم الشخصية ...
233 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
233 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
المنقوش تتعهد بدعم حكومة الوحدة الوطنية أطراف المصالحة في مفاوضات السلام التشادية
المنقوش تتعهد بدعم حكومة الوحدة الوطنية أطراف المصالحة في مفاوضات...
تسجيل 8 وفيات بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة
تسجيل 8 وفيات بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداماً سياسياً في أي لحظة
«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداماً ......
«المالية» تعلن بدء توزيع رواتب شهر فبراير لجميع القطاعات الحكومية
«المالية» تعلن بدء توزيع رواتب شهر فبراير لجميع القطاعات ......
تراجع كسر الذهب واستقرار الدينار أمام العملات الدولية في السوق الموازية
تراجع كسر الذهب واستقرار الدينار أمام العملات الدولية في ......
تسجيل 8 وفيات بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة
تسجيل 8 وفيات بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة...
المنقوش تتعهد بدعم حكومة الوحدة الوطنية أطراف المصالحة في مفاوضات السلام التشادية
المنقوش تتعهد بدعم حكومة الوحدة الوطنية أطراف المصالحة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط