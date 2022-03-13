233 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، منها 125 حالة حرجة، و1324 حالة شفاء و8 وفيات.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبراته استقبلت أمس 2598 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2365 منها، فيما تأكدت إصابة 233 حالة، بنسبة حالات موجبة 9%.

وتوزعت حالات الوفاة بالمرض أمس، على كل من المنطقة الغربية بـ5 حالات والمنطقة الشرقية بـ3 حالات، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة بالمرض أمس.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض منذ ظهور الوباء في ليبيا، إلى 500 ألف إصابة، منها 10 آلاف و554 حالة نشطة، بينما تعافى 483 ألفًا و102 حالة، وسجلت 6344 وفاة.