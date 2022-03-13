ارتفاع الدولار وتراجع الاسترليني واليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مطلع تعاملات الأسبوع، مقارنة بالخميس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.66 دينار، مقابل 4.63 دينار الخميس، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

بينما انخفض سعر الجنيه الاسترليني ليسجل 6.08 دينار، مقابل 6.11 دينار الخميس، كما تراجع سعر اليورو إلى 5.09 دينار، مقابل 5.12 دينار .

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار الخميس، كما ارتفع الريال السعودي ليسجل 1.24 دينار، مقابل 1.23 دينار، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.57 دينار.

كذلك استقر سعر الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.