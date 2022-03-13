الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسًا يميل للاعتدال اليوم على أغلب المناطق الليبية.

وقال المركز، في بيان نشرة الأحوال الجوية اليوم، إن الأجواء تبقى باردة على بعض مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، فيما تنشط الرياح من يوم الغد؛ مثيرة للأتربة على المناطق الغربية.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط تدريجيًّا من يوم الغد؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مرادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة يوم الغد على أغلب المناطق، خاصة غدامس والحمادة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.