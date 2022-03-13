Atwasat

الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 09:59 صباحا
الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق الليبية
غيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسًا يميل للاعتدال اليوم على أغلب المناطق الليبية.

وقال المركز، في بيان نشرة الأحوال الجوية اليوم، إن الأجواء تبقى باردة على بعض مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، فيما تنشط الرياح من يوم الغد؛ مثيرة للأتربة على المناطق الغربية.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط تدريجيًّا من يوم الغد؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مرادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة يوم الغد على أغلب المناطق، خاصة غدامس والحمادة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الكفرة-السرير-تازربو
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا

تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا

فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا
النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا لـ«الروسي»؟

النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا ...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما

وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة

«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي

«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا

بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تبحث مع وزير خارجية قطر التطورات السياسية في ليبيا
المنقوش تبحث مع وزير خارجية قطر التطورات السياسية في ليبيا
القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة
القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة
نورلاند يعلن «مفاوضات مرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا.. ويؤكد: مناصرة طرف ضد آخر ليست خيارا مطروحا
نورلاند يعلن «مفاوضات مرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا.. ويؤكد: مناصرة...
وكيل «الداخلية» يبحث مع السفير في بولندا حلحلة المشاكل أمام عودة الجالية الليبية من أوكرانيا
وكيل «الداخلية» يبحث مع السفير في بولندا حلحلة المشاكل أمام عودة ...
بيانات «المركزي»: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.8% العام الماضي
بيانات «المركزي»: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.8% العام الماضي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في الجنوب
تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في الجنوب...
بيانات المركزي: 31.7 مليار دينار سيولة نقدية خارج المصارف
بيانات المركزي: 31.7 مليار دينار سيولة نقدية خارج المصارف...
الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق الليبية
الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق الليبية...
بيانات «المركزي»: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.8% العام الماضي
بيانات «المركزي»: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.8% العام الماضي...
وكيل «الداخلية» يبحث مع السفير في بولندا حلحلة المشاكل أمام عودة الجالية الليبية من أوكرانيا
وكيل «الداخلية» يبحث مع السفير في بولندا حلحلة المشاكل أمام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط