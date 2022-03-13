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وكيل «الداخلية» يبحث مع السفير في بولندا حلحلة المشاكل أمام عودة الجالية الليبية من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 08:47 صباحا
وكيل «الداخلية» يبحث مع السفير في بولندا حلحلة المشاكل أمام عودة الجالية الليبية من أوكرانيا
وكيل وزارة الداخلية محمود سعيد، مع السفير الليبي لدى بولندا، صالح المخزوم, 12 مارس 2022. (وزارة الداخلية)
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بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء محمود سعيد، مع السفير الليبي لدي بولندا صالح المخزوم، تطورات أوضاع الجالية الليبية التي خرجت من دولة أوكرانيا، على أثر الحرب هناك.

وناقش الطرفان، في اللقاء الذي عقد السبت، سبل حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجههم وتوفير كافة الإمكانات من إقامة وحجز تذاكر لهم وعودتهم الى أرض الوطن بسلام، وفق بيان لوزارة الداخلية أمس.

وفي 3 مارس الحالي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، هبوط أول طائرة تحمل على متنها قرابة 165 راكبًا، من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا، عبر الأراضي السلوفاكية إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

- وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى طرابلس

وأوضحت الوزارة أن الطائرة التي أقلعت من سلوفاكيا تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، منوهة إلى أنه سيجري إجلاء بقية الجالية على التوالي وعلى دفعات تباعًا، وبشكل متسلسل خلال الأيام المقبلة وإلى حين إجلاء آخر شخص إلى ليبيا.

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