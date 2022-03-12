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القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 11:59 مساء
القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة
السيارة المستخدمة في حادث الدهس، 12 مارس 2022. (مديرية أمن مصراتة)
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أعلنت مديرية أمن مصراتة، السبت، القبض على متهم بدهس «وافد» وقتله بسيارته وفراره من منطقة «السكت» حيث مكان الحادث دون محاولته إسعاف المجني عليه.

ووقعت الحادثة في الثالث من فبراير الماضي عند صدمت سيارة نوع «تويوتا تندرا» بيضاء اللون، معتمة الزجاج، مواطنًا مصريًا يدعى إبراهيم يعقوب من مواليد 1965، وفيما سقط المجني عليه غارقًا في دمائه لاذ المتهم بالفرار، حسب بيان المديرية.

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وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكنت وحدة الاستدلال بقسم شرطة المرور بمديرية أمن مصراتة من التعرف على مواصفات المركبة والتعرف على الجاني. وجرى القبض على المتهم ويدعى «ط.أ.ج» ويقيم بمدينة مصراتة، واعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالته وإحالته لجهات الاختصاص.

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