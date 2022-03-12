المنقوش تبحث مع وزير خارجية قطر التطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد عبدالرحمن آل ثاني، التطورات السياسية في ليبيا.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة المنقوش في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي تستضيفه تركيا، حيث تطرق الطرفان إلى «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى تأكيد الوزير القطري على «مساندة بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها وإلى جانب الشعب الليبي، وتسخير كل مجهودها لحل الأزمة الحالية».

- تشاووش أوغلو: تركيا تدعم المسار الديمقراطي وحكومة الوحدة

- الدبيبة يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وأمس الجمعة، التقت المنقوش مع وزير خارجية تركيا، تشاووش أوغلو، على هامش مشاركتها في المنتدي الدبلوماسي الذي شارك فيه أيضًا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة.

وخلال اللقاء، قال تشاووش أوغلو إن بلاده تساند المسار الديمقراطي في ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأضاف أن إن تركيا تقف «بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب الليبي وتدعم بلاده وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا». وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.