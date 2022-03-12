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«الجمارك»: إتلاف 8 ملايين قرص ترامادول مخدر ودواء مزور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 09:01 مساء
«الجمارك»: إتلاف 8 ملايين قرص ترامادول مخدر ودواء مزور
إتلاف 8 ملايين قرص ترامادول مخدر ودواء مزور, (مصلحة الجمارك)
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أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، إتلاف نحو 8 ملايين قرص ترامادول مخدر ودواء مزور ضبطت خلال الأيام الماضية، وذلك بحضور النيابة العامة.

وقالت المصلحة، في بيان اليوم، إنها أتلفت شحنة أقراص مخدرة جرى ضبطها بمركز جمرك ميناء الخمس البحري الأيام الماضية، تشمل مليونًا و750 ألف قرص ترامادول و6 ملايين و250 ألف قرص دواء مزور، لا يحوي مواد فعالة، وغير مطابق للمواصفات الليبية.

وبحسب البيان، شملت عملية الإتلاف أيضًا 57 ألفًا و200 قنينة سعة 200 ملي دواء شراب، لا يحوي مواد فعالة، وغير مطابق للمواصفات الليبية.

- ضبط 1.75 مليون كبسولة حبوب مخدرة بميناء الخمس البحري

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط مليون و750 ألف كبسولة حبوب مخدرة بميناء الخمس البحري.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أعضاء مركز جمرك ميناء الخميس البحري، تمكنوا من ضبط 35 صندوقًا تحتوي على مليون و750 ألف كبسولة حبوب مخدرة وأدوية ومستلزمات طبية داخل حاوية بالميناء.

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