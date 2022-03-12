«داخلية الوحدة» تتابع إجراءات إجلاء الليبيين من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» اللواء محمود سعيد، اليوم السبت، أوضاع الجالية الليبية التي خرجت من أوكرانيا جراء الحرب الدائرة فيها منذ 24 فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع سعيد مع سفير ليبيا لدى بولندا، صالح المخزوم، حيث تطرق الطرفان إلى حلحلة المشكلات والصعوبات التي تواجه الجالية الليبية، وتوفير الإمكانات كافة من إقامة وحجز تذاكر؛ بهدف تسهيل عودتهم الى أرض الوطن، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى طرابلس

- لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج

- دفعة ثانية من الليبيين في أوكرانيا تتجه إلى طرابلس

- خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا

وحتى الأربعاء، جرى إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا، فيما رفض 170 آخرون الخروج؛ لأسباب خاصة، وفق تصريحات لوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي رئيس لجنة أزمة العالقين الليبيين في أوكرانيا، مراد حميمة.

وقال حميمة لبرنامج «وسط الخبر» المذاع على تلفزيون «الوسط»، إن السفارة الليبية في أوكرانيا تنسق مع لجنته منذ بداية أعمالها الأسبوع الماضي، موضحًا أنه جرى إجلاء «529 مواطنًا من مدينة كييف في الدفعة الأولى و341 في الدفعة الثانية، و79 في الدفعة الثالثة و75 ثم 42 مواطنًا، ومن مدينة أوديسا جرى إجلاء 139 مواطنًا، ومن خاراكوف 49 مواطنًا ومن مدينة أورايا 95 مواطنًا، بإجمالي تقريبًا 1200 مواطن ليبي تم إجلاؤهم من أوكرانيا إلى دول الجوار عبر بولندا وسلوفاكيا أو رومانيا».

من لقاء وكيل وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة» مع سفير ليبيا في بولندا، 12 مارس 2022. (داخلية الوحدة)